شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات اليوم السبت فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‫شهدت أسعار الخضر اليوم السبت 17 فبراير فى أسواق الجملة استقرارا ملحوظًا فى أسواق الجملة، لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها. وكانت الأسعار كالتالى: وكانت الأسعار كالتالى: ‎-طماطم 4 – 7 جنيهات. ‎-بطاطس 8– 12 جنيها. ‎-بصل 11 – 27 جنيها. ‎-كوسة 6 – 12 جنيها. ‎-جزر 3 –5 جنيهات. ‎-فاصوليا 21 – 25 جنيها. ‎-الباذنجان البلدي 6,5 – 8,5 جنيه. ‎-باذنجان رومي 4 – 10 جنيهات. ‎-باذنجان أبيض 10 – 14 جنيها. ‎-الفلفل بأنواعه 9 – 12 جنيها. ‎-فلفل ألوان 25- 35 جنيها. ‎-ملوخية 10 – 15 جنيها. -خيار صوب 6 – 8 جنيهات. ‎-خيار بلدي 6 – 8 جنيهات. ‎-بسلة 21 – 27 جنيها. ‎-سبانخ 7 – 10 جنيهات. ‎-قلقاس 17 – 21 جنيها. ‎-بطاطا 4,5 - 8,5 جنيه. ‎-ثوم 18 – 28 جنيها. ‎-لفت 2 – 4 جنيهات. ‎-بنجر 2 – 4 جنيهات. ‎-فول أخضر 8 – 12 جنيها.

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