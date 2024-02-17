شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أسعار الأسماك اليوم السبت فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 17 فبراير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة. وكانت الأسعار كالتالى: وكانت الأسعار كالتالى: -بلطي 76 – 85 جنيها -بلطي أسواني 30 – 70 جنيها -فليه بلطي 50 – 250 جنيها -قشر بياض 90 – 140 جنيها -بياض أملس بلدي 80 – 120 جنيها -بياض أملس خليجي 35- 65 جنيها -قراميط 35 – 65 جنيها -ثعابين 50- 350 جنيها -مكرونة خليجي 75 – 85 جنيها -مكرونة سويسي 90 – 130 جنيها -برانيس إسكندراني 90 – 120 جنيها -مكرونة مجمدة 30- 50 جنيها -موسى 175 – 425 جنيها -سبيط 190 – 430 جنيها -قرش 35 – 65 جنيها -حدادي 15 – 25 جنيها -كابوريا 40 – 210 جنيها -مرجان 50 – 85 جنيها -مرجان مجمد 30- 40 جنيها -بربون 60 – 95 جنيها -بربون مجمد 30- 40 جنيها -دنيس 90 – 220 جنيها -جمبري جامبو 520 – 620 جنيها -جمبري مجمد 175- 425 جنيها -بوري 75 – 150 جنيها -مازليا 80 – 120 جنيها -شعور 80 – 120 جنيها -وقار 85 – 155 جنيها -قاروص 80 – 160 جنيها -موزة 70 – 90 جنيها -باغة 20 – 50 جنيها -سردين 65 – 85 جنيها -كسكمري 55 – 75 جنيها -سردين مجمد 45- 85 جنيها -ماكريل مجمد 85- 115 جنيها

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