شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم السبت فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأسعار كالتالى:
-بلطي 76 – 85 جنيها
-بلطي أسواني 30 – 70 جنيها
-فليه بلطي 50 – 250 جنيها
-قشر بياض 90 – 140 جنيها
-بياض أملس بلدي 80 – 120 جنيها
-بياض أملس خليجي 35- 65 جنيها
-قراميط 35 – 65 جنيها
-ثعابين 50- 350 جنيها
-مكرونة خليجي 75 – 85 جنيها
-مكرونة سويسي 90 – 130 جنيها
-برانيس إسكندراني 90 – 120 جنيها
-مكرونة مجمدة 30- 50 جنيها
-موسى 175 – 425 جنيها
-سبيط 190 – 430 جنيها
-قرش 35 – 65 جنيها
-حدادي 15 – 25 جنيها
-كابوريا 40 – 210 جنيها
-مرجان 50 – 85 جنيها
-مرجان مجمد 30- 40 جنيها
-بربون 60 – 95 جنيها
-بربون مجمد 30- 40 جنيها
-دنيس 90 – 220 جنيها
-جمبري جامبو 520 – 620 جنيها
-جمبري مجمد 175- 425 جنيها
-بوري 75 – 150 جنيها
-مازليا 80 – 120 جنيها
-شعور 80 – 120 جنيها
-وقار 85 – 155 جنيها
-قاروص 80 – 160 جنيها
-موزة 70 – 90 جنيها
-باغة 20 – 50 جنيها
-سردين 65 – 85 جنيها
-كسكمري 55 – 75 جنيها
-سردين مجمد 45- 85 جنيها
-ماكريل مجمد 85- 115 جنيها
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