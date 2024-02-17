شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل أقباط المهجر بالمقر الباباوى فى وادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، اليوم السبت، الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا مونتريال وغربي كندا.

واستشار نيافته قداسة البابا في بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في الإيبارشية.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أمس، أعضاء فريق "إفنوتي نيمان" ، وهو فريق خدمي من إيبارشية النمسا، الذين يخدمون تحت إشراف نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا. وأتوا بصحبة الراهب القس ثيؤدور الأنبا أنطونيوس، والأب القس باخوميوس عدلي، لتقديم خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، حيث قدموا خدماتهم على مدار الأسبوعين الماضيين.

رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة بعنوان "المحبة تفتح العيون" ، وذلك ضمن المؤتمر الذي بدأت أعماله تحت عنوان "تَعَالَ وَانْظُرْ" (يو 1: 46) وذلك في ختام جولتهم الخدمية بمصر.

يذكر أن هذه هي السنة التاسعة التي يزور فيها فريق "إفنوتي نيمان" مصر لتقديم خدماتهم فيها.



البابا تواضروس الثانى يستقبل أساقفة وأقباط المهجر بالمقر الباباوى فى وادى النطرون



البابا تواضروس الثانى يستقبل أساقفة وأقباط المهجر