شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤلون بالصحة يتفقدون مستشفى الشروق المركزى ويوجهون بإحالة مديرها للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى الشروق المركزي، بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، للتحقيق بسبب تغيبه عن العمل بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، اليوم السبت، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها المسؤلون لتفقد المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد منظومة حجز التذاكر الخاصة بالعيادات، فضلاً عن تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة كشوفات انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهاً بإحالة كافة المتغيبين بالقسم للتحقيق العاجل.

وقال «عبدالغفار» إنه تم مراجعة انتظام الأطباء والتمريض والفنيين، فضلاً عن الاطلاع على كشوفات العمل الخاصة بالشهر الماضي ومعدلات ترددات المرضى على القسم، حيث وجه في هذا الشأن بإحالة كافة الأطباء المتغيبين للتحقيق ونقلهم من المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم تفقد قسم الحضانات، موجهاً بفتح تحقيق بشأن الأجهزة المعطلة في القسم، فضلاً عن تفقد العيادات الخارجية التي تضم عيادات (النساء والتوليد، الأطفال، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الباطنة) موجهاً بإحالة طبيب المسالك البولية للتحقيق لعدم تواجده في مواعيد العمل الرسمية.

ولفت «عبدالغفار» إلى تفقد قسم الرعاية المركزة، حيث تبين عدم تواجد كافة الأطباء، فيما عدا طبيب واحد، موجهاً بإحالتهم للتحقيق، كما تم تفقد غرف الإقامة الداخلية للمرضى، ويصل عددها إلى 20 سرير، والتي تبين خلوها تماماً من المرضى، موجهاً باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين بالمستشفى.