وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل برنامج ومسابقة النحو التطبيقي للأئمة والخطباء

القاهرة - سامية سيد - فى إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية، تطلق الوزارة برنامج ومسابقة النحو التطبيقى للأئمة والخطباء والواعظات لمدة شهر من تاريخه، وهو عبارة عن عدد من دورات ولقاءات اليوم الواحد، وطرح مسابقة حول أهم القواعد الأساسية وتطبيقاتها لمدة ثلاثين يومًا، عبارة عن ثلاثين سؤالًا تنشر يوميًا، ويكون اجتياز اختبارها شرطًا لأى مسابقة إيفاد أو بعثة حج أو مساجد كبرى أو إدارة إشرافية أو قيادية مستقبلًا للأئمة، وكشرط للتحسين بالنسبة لخطباء المكافأة.

وترسل الإجابات يوميًا على الرابط المعد لذلك، وسيتم تخصيص جوائز قيمة وشهادات تقدير وشهادة اجتياز البرنامج لأفضل أصحاب الإجابات وأكثرهم مشاركة.

السؤال الأول :

اذكر أخوات كان وعملها ممثلا لكل منها بمثال مع التفريق بين كان التامة وكان الناقصة والتمثيل لكل منها بمثال.

* ترسل الإجابة على الرابط التالى خلال 24 ساعة من نشر السؤال، وسننشر دوريًا أسماء أصحاب أفضل الإجابات:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEm3zVt47B9CcTwfz9Yd4tPpN4RN1L-0v8GL6p2zfOOHcd_Q/viewform?usp=sf_link