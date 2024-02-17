شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يكشف تحذيرات الصحة العالمية من "كارثة" حال تنفيذ عملية عسكرية برفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من "كارثة غير محسوبة العواقب" حال تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلـسطينية جنوب قطاع غزة، إذ ستدفع النظام الصحي نحو حافة الانهيار.

وفي هذا السياق، قال ممثل المنظمة في غزة والضفة الغربية ريتشارد بيبركورن: "الأنشطة العسكرية في تلك المنطقة المكدسة بالسكان، ستكون بلا شك كارثة غير محسوبة العواقب بل إنها ستتسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية تفاقمًا لا يُمكن تخيله".

جدير بالذكر أن أكثر من 1.5 مليون فلـسطيني يعيشون مكدسين على الحافة الجنوبية لقطاع غزة داخل الخيام والملاجئ المؤقتة، وذلك بعد فرارهم من القصف الصهيوني.

وأكد مرصد الأزهر أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الدول الداعمة للكيان المحتل والتي تغض الطرف عن انتهاكاته التي وصلت إلى حد ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان دون تحرك جاد لوقفها، وسط ادعاءات صهيونية بالدفاع عن النفس.

وتساءل المرصد إذا كانت عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر أوقعت 1500 قتيل في صفوف المستوطنين رغم التقارير اللاحقة التي كشفت تورط قوات الاحتلال في قتل مواطنيه، مع الأخذ في الاعتبار صفة المبالغة الغالبة على تقارير الكيان بغرض جذب التعاطف وتبرير أفعاله الدموية قد أعطت له حق الدفاع عن النفس ليسفك دماء أكثر من 30 ألف فلـسطيني في حصيلة غير نهائية في ظل الأوضاع الراهنة، فماذا على الفلـسـطينيين فعله إذًا للدفاع عن أنفسهم أمام القنابل الحارقة المحرمة دوليًا وآلاف الأطنان من القاذفات؟!.