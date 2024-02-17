شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع زهرة العاصمة لسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر لسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد عبر من قبل عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحى الحكومي، دون أن يُضار موظف، وهو المبدأ الذى أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها لخطة الإصلاح الإدارى فى عام ٢٠١٤، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة، والتى تنوعت بين الاختيار بين بدل انتقال نقدى يُصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية فى حى زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الدعم المقدم للموظف والمتمثل فى تخفيض قيمة اشتراكه فى نادى النادى بنسبة ٥٠٪ .

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بحى زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة فى غضون الفترة القليلة القادمة.