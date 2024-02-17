شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: ارتفاع معدلات ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024 لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لانشاء المعارض السلعية بصفة دورية و إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة إلى 146 شادر ايضاً.

على جانب آخر تضخ الوزارة نحو 140 طن من السلع الأساسية يوميا بمعارض أهلا رمضان بمحافظة الأقصر والتى يبلغ عددها 7 معارض ما بين رئيسة و فرعية بالمحافظة بمعدل 20 طن لكل معرض بالإضافة إلى الشوادر و أن المعارض السلعية مستمرة منذ شهر رمضان الماضى مروراً بمبادرة الرئيس لخفض الأسعار، كما يتم ضخ كميات مضاعفة من السلع بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30٪ أضافه إلى إقامة 3 معارض أهلا رمضان رئيسية فى الأقصر و اسنا و أرمنت، و 4 معارض أخرى فرعية فى مراكز المدن، كذلك إطلاق 9 سيارات سلعية عبر 3 قوافل وهناك 5 سيارات سلعية متنقلة منهم حمولة 5 أطنان و سيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية.

ويتم أيضا ضخ 21 طن سكر بمعارض الأقصر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد يوميا، و 15 طن والزيت الخليط 1 لتر بسعر 100 جنيه و الـ 800 مللى بـ 70 جنيهاً،، و5 أطنان أرز بسعر يتراوح من 20 إلى 37 جنيها للكيلو الواحد حسب الدرجة والنوعية، مشيرا إلى أن اليوم الاول شهد ضخ 40 طنا وذلك فى كافة المعارض والشوادر كما أن موسم أهلا رمضان يتزامن مع الموسم السياحى فى محافظة الأقصر والذى يشهد إرتفاع فى معدلات الطلب على السلع بنسبة تصل إلى 80٪ مقسمة إلى 50٪ زيادة استهلاك المواطنين و30٪ للوافدين وأن المخزون الاستراتيجى من السكر فى محافظة الأقصر آمن ويكفى 6 اشهر.

كما يتم طرح كيلو الدقيق بمحافظة الأقصر بسعر يتراوح من 25 إلى 28 جنيها، والمكرونة زنة 350 جرام من 6 و 9.5 جنيها و 400 جرام بـ 13 جنيهاً، والدواجن البرازيلى والمحلى بسعر 100 جنيها للكيلو الواحد واللحوم السودانية بسعر 250 جنيها للكيلو الواحد و الارز المصرى بسعر 35 جنيها والأرز الهندى بسعر 30 جنيها والصلصة زنة 300 جرام بسعر 10 جنيهات والشاى عبوة ربع كيلو بسعر يتراوح من 57 إلى 60 جنيها.