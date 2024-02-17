شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تريد الاستمرار فى الحرب حتى نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن إسرائيل تريد الاستمرار في الحرب إلى نهاية هذا العام، متابعا: إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمته فى قمة الاتحاد الإفريقي عرضتها قناة القاهرة الإخبارية: برنامج الاستيطان لابد أن يخضع للعقوبات الدولية.. وإسرائيل تقف متهمة أمام العالم بأنها "دولة مجرمة".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.