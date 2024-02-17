شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين تعلن ارتفاع معدلات ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التموين ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024 لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر لسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية. وزارة التموين: ارتفاع معدلات ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان 2024 بتخفيضات 30% أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024 لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق. أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد نشاطاً مكثفاً خلال هذا الأسبوع، وهو الأسبوع التدريبى رقم الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات، حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدرباً، منها 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة ، ودورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis" ، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" . معبر رفح أبوابه مفتوحة.. دخول شاحنات مساعدات لغزة واستقبال جرحى ومصابين شهد معبر رفح بين مصر والأراضي الفلسطينية اليوم، تواصل حركة عبور شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال جرحي ومصابين، وأفادت بيانات إدارة معبر رفح، أنه يجري حاليا مرور دفعة مساعدات جديدة تضم نحو 120 شاحنة في طريقها من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، وإنهاء إجراءات دخول 41 مصابا وجريحا لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وعبور مسافرين من حملة الجوازات الأجنبية المقيمين بغزة في طريقهم لبلدانهم. تعقد منظمة الصحة العالمية مشاورات مع الخبراء المعنيين بتركيب لقاح الأنفلونزا الجديد فى الفترة من 19 - 22 فبراير لاستخدامها في موسم الأنفلونزا 2024-2025 في نصف الكرة الشمالي. يشهد الداخل الإسرائيلي، غليان بسبب تعنت رئيس الوزراء بنامين نتنياهو في الاستمرار بالحرب على قطاع غزة، وعدم الاستماع إلى الآراء المطالبة بوقف القتال وتنفيذ عملية تبادل للأسرى والمحتجزين. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني: قصف جديد يستهدف حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأن الاحتلال يقصف بالمدفعية مدينة دير البلح وسط القطاع. إعلام فلسطينى: قصف جديد يستهدف حى الشيخ رضوان بمدينة غزة غليان داخل إسرائيل بسبب تعنت نتنياهو.. وزراء يطالبون بحل مجلس الحرب الصحة العالمية: مشاورات مع خبراء للوصول لتركيبة "لقاح الأنفلونزا الجديد" معبر رفح أبوابه مفتوحة.. دخول شاحنات مساعدات لغزة واستقبال جرحى ومصابين التنمية المحلية: نولى أهمية كبرى للتدريب لخلق جيل جديد من القيادات الشابة وزارة التموين: ارتفاع معدلات ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان 2024 بتخفيضات 30%

رئيس الوزراء يتفقد مشروع زهرة العاصمة لسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإداريةالأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة بداية من الإثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بمجرد غياب أشعة الشمس مساء يحدث انخفاضا بقيم درجات الحرارة، حيث يكون الانخفاض ملموسا ومحسوسا ساعات الليل المتأخرة وفترات الفجر الصباح الباكر، وتكون الأجواء مساء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية، وتكون فرص الأمطار متوفرة ولكن بشكل أقل من الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، محافظتي مرسى مطروح والإسكندرية.