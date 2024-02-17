شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تفتتح معرض "أهلا رمضان" بمنطقة الطالبية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الجيزة غدا الأحد معرض "أهلا رمضان" بمنطقة الطالبية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024 لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق.