شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنفيذ 342 مشروعا بالصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر بالشكل الذى يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنه يجرى العمل خلال الربع الأول والثانى من العام المالى (2024/2023) على تنفيذ 342 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 34 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الرى، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

أضاف أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل الترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بعدد 260 عملية فى 8 محافظات، وجارى تنفيذ أعمال البنية التحتية للكبارى والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بعدد 42 مشروع فى عدد 9 محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الرى والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 860 مليون جنيه بعدد 13 مشروع فى 6 محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بعدد 21 مشروع فى 7 محافظات، واعمال مشروع تنمية جنوب الوادى بقيمة 17.50 مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكلين الموقعين لنهو الاعمال على الترعة الفرعية رقم ٤ واعمال البنية الاساسية بمنطقة المشروع .

وفى إطار مشاركة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" جارى تنفيذ 184 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالى 8.70 مليار جنيه ضمن المرحلة الاولى من المبادرة فى 8 محافظات، كما يجرى تنفيذ 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة فى ذات عدد المحافظات.

وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى .. فقد تم بتاريخ 27 اكتوبر 2022 بدء العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالى 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالى 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء (7) قناطر هى (فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوى – الساحلية) بنسبة تنفيذ تصل إلى 40% .

ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة فى (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ)، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.