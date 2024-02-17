شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤلون بالصحة يتفقدون مركز طب أسرة المستقبل ويوجهون بإعادة توزيع أطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، مركز طب أسرة المستقبل بمدينة الشروق فى محافظة القاهرة، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

يأتى ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التى يجريها مسؤلى وزارة الصحة والسكان، للمنشآت الطبية فى جميع محافظات الجمهورية، والتى تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تفقد كل أقسام المركز، حيث تفقد قسم العلاج الطبيعى (رجال، سيدات، أطفال)، وراجع جداول انتظام العاملين من الأطباء والتمريض، فضلاً عن مراجعة سجلات ترددات المرضى بالقسم، ومراجعة توافر الأجهزة وصيانتها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم تفقد عيادتى الأسنان بالمركز، معرباً عن استياءه من تردى التجهيزات، وحالة الأجهزة الطبية، موجهاً بضرورة تطوير تلك العيادات، كما تم مراجعة كشوفات الانتظام، منتقداً زيادة أعداد الأطباء عن الحاجة الفعلية للقسم، حيث وجه فى هذا بإعادة توزيع اطباء الأسنان على الأماكن الأكثر احتياجا

وتابع «عبدالغفار» أنه تم تفقد خلال جولته بالمركز عيادات الأطفال، والصيدلية ومراجعة كشوفات العاملين وانتظامهم، فضلاً عن التأكد من الأدوية اللازمة للمرضى، وألبان الأطفال، وراجع منظومة الصرف، موجهاً بسرعة ميكنة منظومة صرف ألبان الأطفال.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تفقد خدمات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تقدم الوحدة خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، رعاية كبار السن، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية)، منتقداً ضعف الترددات، وقلة متابعة توفير خدمات المبادرات الصحية للمترددين على المركز واستفادتهم منها.