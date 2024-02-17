شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فلسطين بالقاهرة تدعو طلبة جامعات غزة المتواجدين بمصر لإرفاق وثائقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، الطلبة الفلسطينيين، المقيدين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، والمتواجدين في الجمهورية حاليا إلى تعبئة النموذج الخاص بهم عبر الرابط التالي: https://forms.gle/WE95VRFB1ZgNs7xW7.

وطالبت السفارة في بيان، اليوم السبت، بضرورة تعبئة البيانات بدقة، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بحد أقصى يوم 20 فبراير الجاري، وذلك في إطار التباحث حول سُبل معادلة السنوات المنجزة وفرص إلحاقهم ضمن الإلحاق الحضوري أو في برامج الطالب الزائر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها مع الجهات ذات الصلة، مؤكدة بذل كافة المساعي والجهود من أجل استكمال طلبة فلسطين مسيرتهم التعليمية.