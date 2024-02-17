شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات عارمة تغرق شوارع مدينة "نتانيا" المحتلة من قبل إسرائيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاحت فيضانات عارمة، اليوم السبت، مدينة "نتانيا" المحتلة من قبل إسرائيل وأقامتها على أراضى قرية أم خالد الفلسطينية قضاء طولكرم.

وتعطلت حركة المرور فى شوارع المدينة المحتلة نتيجة لارتفاع مياه الأمطار فى الشوارع.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا للمياه فى شوارع المدينة والسيارات تحاول المرور منها.

الجدير بالذكر أنه قبل تأسيس مدينة نتانيا فى الأراضى المحتلة من طرف إسرائيل، كانت تلك المنطقة عبارة عن قرية فلسطينية اسمها "أم خالد"، قائمة على تل من الحجر الرملى فى السهل الساحلى على بعد ما يقارب 2 كيلومتر من شاطئ البحر الأبيض المتوسط غربى مدينة طولكرم، التابعة للضفة الغربية حاليًا.



فيضانات نتانيا