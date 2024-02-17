شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنتهى من تجهيزات معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة استعدادا للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة القليوبية من كل التجهيزات الخاصة بمعرض أهلا رمضان 2024 بمنطقة ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، حيث من المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عصر اليوم لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية العديد من معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تتضمن المعارض، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات، وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.