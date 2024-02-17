شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 70% من مقررات تموين شهر فبراير لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات التموين عن شهر فبراير الجارى حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

على جانب آخر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024 لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن هناك تنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة إلى 146 شادر ايضاً.