شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن انطلاق مسابقة "شيف المستقبل" لطلاب المدارس الفندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة خلال زيارته لمدرسة الأورمان الفندقية، شارة البدء لانطلاق مسابقة (شيف المستقبل) لاختيار أمهر شيف، وذلك بحضور الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير إدارة كرداسة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، والمستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء المديرية، وقيادات إدارة كرداسة ومشرفى المدارس الفندقية المشاركة فى المسابقة.

وأشاد وكيل الوزارة بطاقم التحكيم المكون من سينيور شيف مصطفى كامل عبد السلام، وشيف محمد عفيفى، وشيف هيثم الهوارى عبد الله، نظرا لخبراتهم الطويلة في مجال الطهي مما يكسب المسابقة طابعًا خاصًا من التنافسية والإبداع من المتسابقين لإثبات الذات، علمًا بأنه يشرف على المسابقة فاروق السيد موجه عام فندقى بالمديرية.

وأثنى وكيل الوزارة على حسن اختيار لجنة التحكيم، وقدم لهم الشكر والتقدير، كما حث الطلاب المتسابقين على بذل الكثير من الجهد.

وخلال كلمته صرح وكيل الوزارة أن الهدف من تلك المسابقة هو صقل خبرات الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل والاستفادة من خبرات لجان التحكيم والوقوف علي آخر المستجدات في مجال الطهي في ظل روح تنافسية عالية.



انطلاق مسابقة شيف المستقبل لطلاب المدارس الفندقية



مدير تعليم الجيزة يشجع المتسابقين



مدير تعليم الجيزة يعلن انطلاق مسابقة شيف المستقبل



مسابقة شيف المستقبل