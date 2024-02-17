شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الحفل الختامي للأسبوع العربى للبرمجة بمركز الأزهر للمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة تحت عنوان «اللغة العربية والإبداع الرقمي»، بحضور وفود من 14 دولة عربية (الإمارات- الأردن- البحرين- الكويت- اليمن- ليبيا- فلسطين- عمان- سوريا- لبنان- تونس- قطر- المغرب- الجزائر)، ومُشاركة وفود رفيعة المُستوى، بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمُبادرات التربوية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
ويشارك في الحفل الختامي نخبة من المسؤولين في الوزارات والجهات المشاركة: الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية، والدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية (ألكسو)، و محمد بيومي الجابري، ممثل مؤسسة كلاسيرا للتعلم الذكي الراعي الرسمي للأسبوع العربي للبرمجة، و وداد الرزقي، ممثلة للجمعية التونسية للمبادرات التربوية.
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