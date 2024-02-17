شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين فى البنوك تلتقى نائب رئيس مجلس النواب بدولة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب بدولة البحرين، الدكتورة سولاف حسين درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتجارة والتأمينات، نائب رئيس لجنة العمالة بمجلس النواب المصري والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب لدولة البحرين، على تنامي الشراكة الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تمثلُ نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الأخوية الراسخة، وتنفتح على آفاقٍ استثنائية من التعاون المتسق مع اتساع أطر التقارب بين البلدين الشقيقين، انعكاساً للجهود السامية والاهتمام المبارك الذي يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هو احد الجهات الرئيسية في دعم وتعزيز حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم في مملكة البحرين، ويناضل من أجل توحيد صفوف هذه الطبقة في المجتمع، ويسعى جنباً إلى جنب مع الاتحادات العمالية المستقلة الأخرى والنقابيين من أجل سن قانون عمل إنساني متقدم في مملكة البحرين يعبر عن هموم الطبقة العاملة وتطلعاتها. وخلال اللقاء تم استعراض جوانب من التعديلات التي أدخلت على قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل والاستثمار وسبل الاستفادة من تجربة البلدين في تلك المجالات.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة سولاف حسين درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتجارة والتأمينات نائب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري بالمكانة المؤثرة التي تحتلها مملكة البحرين على الصعيد الدولي، وما تحققه المملكة من تقدم شامل، ونهضة واسعة في كافة الأصعدة، لاسيما في مجال رعاية العمالة وصون حقوقهم.