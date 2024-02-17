شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تتيح دفع الاشتراكات واستخراج الشهادات عبر تطبيقها الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تم إطلاق تطبيق النقابة العامة فى نسخته الجديدة، حيث تم إضافة الخدمات الآتية:

1- دفع الاشتراكات.

2- طلب كارنيه النقابة.

3- طلب شهادة حسن سير وسلوك باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية.

4- طلب شهادة قيد باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية.

5- طلب إقرارات المرضى في جميع التخصصات.

6- طلب العقود بنوعيها (عقد مدير فني - عقد طبيب مساعد).

وأشارت النقابة، إلى الاستمرار فى إتاحة خدمة طلب بنج الأسنان من خلال التطبيق، مؤكدة أنه جارى إضافة خدمات أخرى لصالح الأعضاء.

من ناحية أخرى، بدأت نقابة أطباء الأسنان فى العد التنازلى لإجراء انتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وذلك على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر إجراء التصويت بها يوم الجمعة 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية.

وكشفت القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، وجود 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، هم: الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة، ويُشار هنا إلى أن الثلاثة مرشحين ينتمون إلى تيار المستقبل "تيار الأغلبية" حاليا بمجلس النقابة، إلا أن الإنقسامات الشديدة التى يشهدها التيار خلال هذه الفترة أدى إلى منافسة 3 من التيار نفسه على مقعد النقيب.