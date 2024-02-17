شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤلون بالصحة يتفقدون مستشفى الأطفال التخصصى ببنها.. وصرف مكأفاة شهر للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، بصرف شهر مكافأة لكافة العاملين بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في محافظة القليوبية، لانتظامهم في العمل وتقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى المترددين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد كافة أقسام المستشفى ومن بينها حضانات الأطفال المبتسرين والعيادات والتي تتضمن (الأطفال، الجلدية، الجراحة)، حيث تابع معدلات الترددات ومعدل إجراء العمليات الجراحية، حيث بلغت معدلات تردد قسم الاستقبال والطوارئ 5000 حالة شهرياً، و6000 حالة بالعيادات، فضلاً عن 500 عملية شهرياً.

وتابع «عبدالغفار» أن تم تفقد أقسام الرعايات المتوسطة والمركزة، فضلاً عن تفقد القسم الداخلي بالمستشفى والذي يضم 63 سريراً، حيث راجع الوزير معدلات الإشغال، والتي بلغت 95% بالرعايات والحضانات، و75% للقسم الداخلي، لافتاً إلى توجيه الوزارة برفع كفاءة القسم الداخلي بالكامل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم مراجعة كشوفات العاملين بالمستشفى من الأطباء وفرق التمريض والفنيين، حيث أثنى على انتظامهم بالعمل، فضلاً عن اشادته بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين المترددين على المستشفى.