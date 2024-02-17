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السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط منوف / كفر الزيات والعكس بدءا من غد

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القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتباراً من غد الأحد الموافق 18/2/2024 تشغيل قطارى 856 / 861 بين محطتى منوف / كفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة  على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

 

ويقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً . 

وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً .

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب  .

 


مواعيد الخدمة الجديدة 

 


مواعيد الخدمة الجديدة 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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