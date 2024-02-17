شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربتين دفاعا عن النفس فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نفذت ضربتين دفاعا عن النفس باليمن، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت، أنه جرى إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين صوب البحر الأحمر أمس.

وأشارت، إلى أن لم يجرَ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من الناقلة البريطانية بولوكس أو أي سفينة أخرى في المنطقة.