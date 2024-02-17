شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أجبر مرضى وأطباء على إخلاء مستشفى ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل، إن الأوضاع في مستشفى ناصر الطبي خطيرة للغاية، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء مستشفى ناصر.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة عبر برنامج سكايب لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع في مستشفى ناصر خطيرة للغاية، حيث إن المستشفى أصبح بلا ماء ولا طعام ولا أكسجين.

وأوضحت أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى من جميع الجهات، وهناك شح كبير في دخول المساعدات إلى قطاع غزة بسبب عرقلة قوات الاحتلال وتشديد الإجراءات.