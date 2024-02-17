شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤلون بالصحة يتفقدون مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد أقسام مستشفى قويسنا المركزي، حيث انتقد تردي حالة الأسرة في الأقسام الداخلي، موجهاً بتجديدها، كما تفقد الصيدلية للتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية اللازمة للمرضى.

وتابع «عبدالغفار» أن تم تفقد العيادات الخارجية للمستشفى، والتي تضم كافة التخصصات الطبية، لمراجعة منظومة العمل، حيث تبين عدم استقبال المرضى بعدد كبير من العيادات، نتيجة غلقها، فضلاً عن تغييب عدد كبير من الأطباء، موجهاً بفتح تحقيق في هذا الشأن.

وقال «عبدالغفار» إنه تم مراجعة القوى البشرية من العاملين بالمستشفى، منتقداً زيادة أعداد القوى البشرية بعدد من أقسام المستشفى، مشدداً على أهمية إعادة توزيع القوى البشرية، وفقاً للاحتياجات، كما شدد الوزير على سرعة الاستجابة للمرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في أقل مدة زمنية ممكنة.

ولفت «عبدالغفار» إلى الحرص على التحدث مع المرضى بالمستشفى، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والاستماع لمطالبهم وتنفيذها.