شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تسبب الانبعاثات الكربونية وتضر بالبيئة.. ابتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتبق سوى القليل على شهر رمضان الكريم، وهو شهر البر والإحسان والموائد الخيرية، وهو الشهر الذى يكثر فيه طهى الطعام، فى هذا التقرير نرصد لك بعض الأطعمة التى تضر بالكرة الأرضية لما ينتج عنها من غازات دفيئة، حيث إن قضية التغيرات المناخية من القضايا التى يعد مواجهتها قائم بالمقام الأول على الوعى بأهمية المشاركة فى الحد من اقدثار التغيرات المناخية، فى سلوكياتنا بدء من الماكل والمشرب وصولا للحركة والعمل، والغذاء من أهم المحاور المرتبطة ارتباط وثيق بالمناخ حيث يتم قياس تأثير الغذاء على المناخ من حيث كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

العديد من الخبراء البيئين أكدوا أنه يتم التعبير عن كثافة الانبعاثات بالكيلوجرام، من مكافئات ثانى أكسيد الكربون، وهى التى لا تشمل فقط ثانى أكسيد الكربون، ولكن ايضا تشمل جميع الغازات الدفيئة، حيث انه لكل كيلوجرام من الطعام و البروتين سعرة حرارية.

أكد الخبراء أيضا أنه ترتبط الأطعمة الحيوانية المصدر ومنها اللحوم الحمراء، و منتجات الألبان، بشكل عام بانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الأكثرحدة، إذ يتطلب إنتاج اللحوم، مساحات زراعية واراضى عشبية واسعة، و يتم إنشاؤها غالبا عن طريق قطع الأشجار، وإطلاق ثانى أكسيد الكربون المخزن فى الغابات.

كما قال خبراء البيئة:" أن الماشية والأبقار والأغنام ينبعث عنها غاز الميثان أثناء هضم العشب والنباتات، كما أن مخلفاتها فى المراعي، و الذى يتم استخدامه فى الزراعة من الأسمدة الكيماوية، سبب وراء انبعاث أكسيد النيتروز، وهو غاز من الغازات الدفيئة القوية".

وأوضح خبراء البيئة أيضا أنه تعد قائمة الأطعمة النباتية مثل الفاكهة والخضروات والحبوب والفاصوليا والبزلاء والمكسرات والعدس، من المحاصيل التى تستهلك خصوبة الأرض ومياه أقل لزراعتها، وهى أقل فى انبعاثات الغازات الدفيئة عن الأطعمة الحيوانية.