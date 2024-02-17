شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة وطقس مائل للدفء نهارا والعظمى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر.

الزراعة: توافر اللقاحات البيطرية محلية الصنع.. وتؤكد: عالية الجودة والفعالية أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري. التقى سامح شكري، اليوم السبت، " فلوريان هيرمان" وزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشئون الفيدرالية والإعلام، ورئيس ديوان مستشارية الولاية، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن والذي تستضيفه الولاية بمدينة ميونخ. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024 لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق. أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد نشاطاً مكثفاً خلال هذا الأسبوع، وهو الأسبوع التدريبى رقم الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات، حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدرباً، منها 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة ، ودورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis" ، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" . معبر رفح أبوابه مفتوحة.. دخول شاحنات مساعدات لغزة واستقبال جرحى ومصابين شهد معبر رفح بين مصر والأراضي الفلسطينية اليوم، تواصل حركة عبور شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال جرحي ومصابين، وأفادت بيانات إدارة معبر رفح، أنه يجري حاليا مرور دفعة مساعدات جديدة تضم نحو 120 شاحنة في طريقها من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، وإنهاء إجراءات دخول 41 مصابا وجريحا لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وعبور مسافرين من حملة الجوازات الأجنبية المقيمين بغزة في طريقهم لبلدانهم. تعقد منظمة الصحة العالمية مشاورات مع الخبراء المعنيين بتركيب لقاح الأنفلونزا الجديد فى الفترة من 19 - 22 فبراير لاستخدامها في موسم الأنفلونزا 2024-2025 في نصف الكرة الشمالي. يشهد الداخل الإسرائيلي، غليان بسبب تعنت رئيس الوزراء بنامين نتنياهو في الاستمرار بالحرب على قطاع غزة، وعدم الاستماع إلى الآراء المطالبة بوقف القتال وتنفيذ عملية تبادل للأسرى والمحتجزين. غليان داخل إسرائيل بسبب تعنت نتنياهو.. وزراء يطالبون بحل مجلس الحرب الصحة العالمية: مشاورات مع خبراء للوصول لتركيبة "لقاح الأنفلونزا الجديد" معبر رفح أبوابه مفتوحة.. دخول شاحنات مساعدات لغزة واستقبال جرحى ومصابين التنمية المحلية: نولى أهمية كبرى للتدريب لخلق جيل جديد من القيادات الشابة الزراعة: توافر اللقاحات البيطرية محلية الصنع.. وتؤكد: عالية الجودة والفعاليةإشادة ألمانية بدور مصر الإقلبمي كركيزة للاستقرار في المنطقةوزارة التموين: ارتفاع معدلات ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان 2024 بتخفيضات 30%

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بمجرد غياب أشعة الشمس مساء يحدث انخفاضا بقيم درجات الحرارة، حيث يكون الانخفاض ملموسا ومحسوسا ساعات الليل المتأخرة وفترات الفجر الصباح الباكر، وتكون الأجواء مساء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية، وتكون فرص الأمطار متوفرة ولكن بشكل أقل من الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، محافظتي مرسى مطروح والإسكندرية.

رئيس الوزراء: نبذل قصارى جهدنا لنجاح انتقال موظفى الدولة للعاصمة الإداريةالأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة بداية من الإثنين المقبل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس غد.. شبورة كثيفة وطقس مائل للدفء نهارا والعظمى بالقاهرة 12 درجة

شهد سعر الذهب في مصر هبوط بحوالي 5 جنيهات من 3635 جنيها إلى 3630 جنيها للجرام عيار 21 في تداولات اليوم السبت، وهو تراجع محدود للغاية في سوق الذهب، وسط تداولات ضعيفة على المعدن الثمين.سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4150 جنيها. عيار 21 يسجل 3630 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3110 جنيها . عيار 14 يسجل 2420 جنيها. الجنيه الذهب 29040 جنيه.

سعر الذهب فى مصر يسجل هبوطا بتعاملات السبت والجرام عيار 21 بـ3630 جنيها