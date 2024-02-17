شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 9 قطارات كخدمة جديدة بين محطتى "محرم بك ـ الحمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك / الحمام والعكس، على خط الإسكندرية / مطروح، وذلك في إطار التطوير المستمر التي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة .

مواعيد القطارات:

- قطار 4224 محرم بك / الحمام، حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحاً يصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4226 محرم بك / الحمام، حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحاً يصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4228 محرم بك / الحمام، حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءاً يصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4230 محرم بك / الحمام، حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءاً يصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4225 الحمام / محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحاً يصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4227 الحمام / محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام لساعة 07:15 صباحاً يصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4229 الحمام / محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءاً يصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4231 الحمام / محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءاً يصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (652 - 300 - 656 - 646 - 649 - 653 - 655 - 657 - 299 - 1209 - 647) طبقًا للجداول المرفقة، والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.



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المواعيد الجديدة



المواعيد الجديدة



المواعيد الجديدة



المواعيد الجديدة



المواعيد الجديدة



المواعيد الجديدة