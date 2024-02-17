النقل: نائب رئيس البنك الدولى يدشن مشروع نظم الإشارات بخط القاهرة بنى سويف

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل مع وفد البنك الدولى برئاسة وانغزى تشن - نائب رئيس البنك للبنية التحتية وذلك لمتابعة التقدم فى معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، فى بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مؤكداً على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التى تخدم المواطن المصرى ومن جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية فى تنفيذ عدد من المشروعات الهامة فى مجالات النقل المختلفة.

وتابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمشروعات تطوير نظم الاشارات على عدد من الخطوط حيث تم الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطى القاهرة / الاسكندرية بطول 208 كم وبنى سويف/ أسيوط بطول 250 وجارى الانتهاء من اعمال تطوير نظم الاشارات على خط أسيوط / نجع حمادى بطول 181 كم حيث أكد الوزير على أهمية مشروعات تطوير نظم الإشارات فى تقليل زمن الرحلات ورفع مستويات السلامة والحد من الحوادث لافتا إلى أن المشروع العملاق الذى تنفذه وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات بالتعاون مع البنك الدولى يضم الخطوط للشبكة كما يضم أيضا خط بنها / بورسعيد وخط طنطا المنصورة دمياط الذى يتم تطويره وازدواجه أيضا بالتعاون شركاء التنمية مثل الصندوق الكويتى وبنك الاستثمار الأوربى والوكالة الفرنسية للتنمية.

ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذى يشتمل على ثلاث مشروعات الأول هو إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشى بطول 68 كم بالإضافة إلى ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كم من خط الواحات والمشروع الثانى هو ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاى البارود بطول 27 كم والمشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.

حيث تم استعراض انتهاء الرفع المساحى لخط المناشى / 6 أكتوبر ومد اعمال الجسور والانتهاء من اعمال الرفع المساحى لخط بشتيل / الاتحاد وجارى مراجعته من قبل الاستشارى العام واكد الوزير على اهمية هذا الخط اللوجيستى الذى يخدم الممر اللوجيستى القاهرة الاسكندرية ويخدم الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر ومدينة السادات.

وتطرقت المباحثات إلى اهمية مشروعات النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة مثل مشروعات مترو الانفاق والاتوبيس الترددى BRT الذى سيتم تنفيذه على الطريق الدائرى وإلى اهمية مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل المختلفة حيث أكد وزير النقل أن وزارة النقل تعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص فى كافة المشروعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص فى مجالات النقل المختلفة مثل التعاون مع شركة RATP الفرنسية فى إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT واسناد إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع إلى شركة قطاع خاص وكذلك قطارات عربات النوم يقوم بادارتها وتشغيلها اليوم إحدى شركات القطاع الخاص المصرية لافتاً إلى التعاون مع القطاع الخاص أيضا فى مجال إدارة وتشغيل عدد من محطات الموانئ البحرية مثل هاتشيسون وCMA وغيرها من الشركات والخطوط الملاحية العالمية وكذلك فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث يدير اول ميناء جاف فى مصر وهو ميناء أكتوبر الجاف تحالف قطاع خاص مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص فى مجالات النقل المختلفة مثل شركة النقل المتميز فى السكك الحديدية التى تضم قطارات تالجو وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة فى صفقة ال١٣٥٠ عربة جديدة والتى يتم توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية.

وأجرى وفد البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للبنية التحتية جولة فى عدد من مشروعات البنية التحتية العملاقة التى يتم التعاون فيها بين الجانبين.

وتفقد وفد البنك الدولى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة التى تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا والتى يتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل وهى ( ‏الخط الثالث «القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ - خط سكة حديد «القاهرة – السويس» ‏اتوبيسات السوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى BRT الذى سيتم تسييره على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

بعدها توجه الوفد لزيارة مركز السيطرة والتحكم لخط القاهرة الإسكندرية وبرج الشمال الذى يتحكم فى محطة القاهرة للسكك الحديدية كما تم زيارة متحف السكك الحديدية حيث استمع نائب رئيس البنك للبنية التحتية والوفد المرافق لشرح تقديمى عن تاريخ سكك حديد مصر منذ نشأتها عام 1851وحتى الآن.

بعدها توجه الوفد لزيارة محطة قطارات صعيد مصر العملاقة بمنطقة بشتيل التى تم الانتهاء من تنفيذها وانشائها ومخطط افتتاحها خلال الفترة القادمة والتى تعتبر محطة تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطى القاهرة/ أسوان والاتحاد القبارى وحيث أعلن وفد البنك الدولى خلال زيارته للمحطة تدشين بدء العمل فى مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بنى سويف / بطول 125 كم ليكون بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع قد تم تحديث وتطوير نظم الإشارات فى المسافة من الإسكندرية وحتى اسوان وحيث سيساهم المشروع فى زيادة معدلات السلامة والأمان والحد من الحوادث واختصار زمن الرحلات

وأبدى نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية والوفد المرافق له اعجابهم الشديد بمحطة قطارات صعيد مصر والتى وصفوها بأنها محطة عملاقة عالمية تجسد عراقة الحضارة المصرية وبمشروعات الإشارات التى تم تفقدها والتى تساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط وكذلك محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة والتى حصلت على جائزة أفضل مشروع نقل فى العالم لعام 2022، وذلك طبقاً ل"ENR" العالمية والتى تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة كما أكد وفد البنك الدولى أن هذه المشروعات تجسد مدى التطور الكبير والهائل الذى يشهده قطاع النقل حاليا فى مصر وعلى رأسها منظومة السكك الحديدية.