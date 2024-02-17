شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: نوفر كل الدعم ونتخذ الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية المصرى سامح شكرى إننا نوفر كل الدعم الممكن ونتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال مشاركته فى جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أى عمليات عسكرية شاملة فى غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية.

وتابع وزير الخارجية المصرى أننا أكدنا لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يشكل خطرا على أمننا القومى.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.