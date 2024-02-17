شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية البلجيكية: لا يمكن حل الأزمة الحالية في قطاع غزة عسكريا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، إنه علينا أن نتعامل مع جذور الأزمة الجارية ويجب اقتراح خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافت خلال مشاركته فى جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يمكن أن يكون حل الأزمة الحالية في قطاع غزة عسكريا فقط.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.