شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: نعمل مع واشنطن لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية فى كل الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه يجب أن نوحد مواقفنا في إسرائيل ولدينا قوة كافية للقضاء على حماس، مؤكدا أن وضع إسرائيل الاقتصادي جيد وتخفيض التصنيف سببه أننا في حالة حرب.

وأشار نتنياهو إلى أن تل أبيب تعمل مع الرئيس الأمريكي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية في كل الأمور، مضحا أن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين سيكون فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة.