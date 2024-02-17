شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: كل من يطالبنا بعدم شن عملية فى رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم إن ضغطنا العسكرى يؤتى ثماره ووصلنا إلى مناطق فى غزة لم يتخيلها العدو مطلقا.

وأكد نتنياهو أن كل من يطالبنا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب، موضحا أنه لن نتنازل أمام أى ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سوف تحارب حتى تحقيق الانتصار الحاسم وهذا ما نبلغه لكل قادة العالم الذين نتواصل معهم.

وأشار نتنياهو إلى أن الضغط العسكري يتواصل وسوف نستمر حتى نقضي على كتائب حماس، موضحا أنه حتى هذه اللحظة مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل ولا يمكن قبولها.

وأضاف نتنياهو أن تل أبيب ستواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا، مؤكدا أن الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضى على حماس.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه يجب أن نوحد مواقفنا في إسرائيل ولدينا قوة كافية للقضاء على حماس، مؤكدا أن وضع إسرائيل الاقتصادي جيد وتخفيض التصنيف سببه أننا في حالة حرب.

وأوضح نتنياهو إلى أن تل أبيب تعمل مع الرئيس الأمريكي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية في كل الأمور، مضحا أن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين سيكون فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة.