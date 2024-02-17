شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير قاعدة البيانات الجغرافية.. اعرف تكليفات "الرى" بشأن المنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى:
1- تشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية برئاسة رئيس مصلحة الرى.
2- تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروع تقوم بإعداد حزم الأعمال والعقود ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ.
3- تشكيل وتدريب فريق متابعة من الرى والصرف بكل محافظة لمتابعة تنفيذ وإقرار نهو الاعمال وفقاً للمعايير المحددة بإشتراطات التعاقد.
4- قيام معهد بحوث الإنشاءات بالمعاينة وإعداد النماذج التصميمية وكراسات الشروط والمواصفات ومراجعة وإقرار الرسومات التنفيذية وكميات بنود الأعمال.
5- رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة ومعهد الإنشاءات من خلال الدروات التدريبية المتخصصة ، والمشاركة الفعلية فى أعمال المعاينة على الطبيعة وكافة خطوات التصميمات وإعداد الرسومات.
6- تطوير قاعدة البيانات الجغرافية بالوزارة وتدريب مهندسي الوزارة علي إستخدامها وتزويدها ببيانات المنشآت المختلفة مع وضع كود لكل منشأ.
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