اعرف أسعار السلع بمعرض "أهلًا رمضان" فى شبرا الخيمة.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير السلع الغذائية والاستهلاكية فى معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، والذى تم افتتاحه اليوم بحضور وزير التموين ومحافظ القليوبية.

وتطرح كيلو السكر 27 جنيهًا، وكيس مكرونة 15 جنيهًا، وكيلو أرز بلدى 35 جنيهًا، وكيلو أرز هندى 30 جنيهًا وزيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدى 35 جنيهًا، مكرونة 350 جرام بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، وشاى زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، ودواجن مجمدة برازيلى أو انتاج محلى بسعر 100 جنيهًا للكيلو، والبلح يتراوح من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، وعلبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا، ولوز حصى زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، وبندق حصى زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، وعين جمل حصى زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، ولفة قمر الدين من 25 و35 جنيهًا حسب النوع وكركديه زنة 250 جرام بسعر 55 جنيها، وسودانى جامبو زنة 250 جرام بسعر 40 جنيه، وقراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، ومشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، وسودانى مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، وزبيب بناتى فاتح زنة 150 جرام بسعر 80 جنيهًا.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح معرض "أهلا رمضان " 2024 اليوم السبت بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.