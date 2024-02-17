شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر مستجدات تنفيذ محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، نسب التنفيذ بمحطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو، حيث نشرت الهيئة صور جديدة على صفحتها الرسمية توضح نسب التنفيذ ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث .

وأوضحت الهيئة، أن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات، 3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيــل – جامعـة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).

وجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).