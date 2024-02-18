شكرا لقرائتكم خبر عن عمى قطع رجلى بسكين المطبخ.. الفلسطينية "عهد" فى حوار لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد تليفزيون ”الخليج 365” بإجراء مقابلة حصرية مع الفلسطينية عهد بسيسو التي قطع عمها قدمها على طاولة المطبخ في منزلهم شمال غزة، وذلك بعد أن استهدفتها دبابة إسرائيلية حاصرت منزلهم لعدة أيام.

ونجحت جهود الدولة المصرية والسفارة الفلسطينية لدى القاهرة في نقل عهد لتلقي العلاج في مستشفيات مصر قبل نقلها لاستكمال علاجها بالخارج لتركيب طرف صناعى لقدمها التى بترت.

تحدثت عهد بسيسو خلال المقابلة الحصرية عن تفاصيل ما حدث معهم خلال بتر قدمها بواسطة عمها الدكتور هاني بسيسو الذي لجأ لخطوة بتر قدمها لعدم توافر أي إمكانيات طبية في منزله المحاصر من الدبابات الاسرائيلية، بالإضافة لدور جمعية إغاثة أطفال فلسطين في نقلها من شمال قطاع غزة إلى رفح الفلسطينية حتى تم نقلها لمستشفيات القاهرة.



الفلسطينية عهد بسيسو

وتابعت عهد في حديثها لتليفزيون الخليج 365 : الدبابات حاصرت المنزل من كل مكان واطلقت قذيفة استهدفتني خلال محاولتي الاتصال مع والدي المقيم فى دولة بلجيكا... سقطت مغشي علي وبعد دقائق وجدت نفسي ملقاة على الارض وغير قادرة على استيعاب ما حدث .. قولت لعمي (هل ستتركنى وحيدة لو اقتحم الاحتلال المنزل يا عمى؟) .. ليرد عمي بالقول: مصيرى ومصيرك واحد يا عمو لن أتركك أبدا".



عهد بسيسو

هذه ليست قصة قصيرة من فيلم سينمائى أو عمل درامى وإنما شرح لواقعة أحدثت ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى العالم خلال قيام الدكتور هانى بسيسو أخصائى العظام فى مستشفى الشفاء فى غزة بعملية بتر قدم ابنة أخيه، الطبيب الذى أطلق صرخة مدوية فى مقطع فيديو تم تداوله بقوة خلال الساعات الماضية قال: انظروا.. ها أنا أقطع رجل ابنتى اليافعة على طاولة مطبخنا فى بيتنا المحاصر.. أين إنسانيتكم؟! انظروا إلى الظلم الذي نعيشه!".