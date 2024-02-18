شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييم تلاميذ صفوف النقل بـ3 امتحانات خلال الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتقييم التلاميذ فى صفوف النقل بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أنه سيتم عقد 3 امتحانات للطلاب امتحانين عبارة عن اختبارات شهور، وامتحان آخر هو لنهاية الفصل الدراسي الثاني أو ما يسمى بامتحان نهاية العام، ومن ثم يكون التقييم قد انتهى بالعام الدراسي، مشيرة إلى أن طلبة الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان نهاية العام فقط دون اختبارات شهر وأيضا طلاب الشهادتين الثانوية العامة والفنية يؤدون الامتحانات فى نهاية العام وفق المواعيد المحددة.

وانتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.