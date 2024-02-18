شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: فحص تظلمات الطلاب على نتيجة الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من قبول التماسات الطلاب على نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ، من طلاب البرامج العامة وطلاب برامج الساعات المعتمدة من مختلف الفرق الدراسية بالكلية تمهيدا لفحص الالتماسات والتظلمات.

وأضافت الدكتورة نجلاء رأفت فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الكنترولات بالكلية ستبدا فى إعادة رصد النتائج للطلاب المتقدمين بالتماسات وتظلمات على نتيجة التيرم الأول لمنح كل طالب حقه مع العمل على إعلان النتيجة فور الانتهاء من اعتماد النتيجة على موقع الكلية لإتاحته للطلاب.

وانتظمت كليات جامعة القاهرة فى الفصل الدراسى الثانى ، وأعلنت الجامعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى، اذ تم الانتهاء من تجهيز القاعات والمدرجات ومراجعة أعمال الصيانة والبنية التحتية للقاعات والمدرجات لتكون على اتم استعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى 2023/ 2024.