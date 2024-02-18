شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: فحص تظلمات الطلاب على نتيجة الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة نجلاء رأفت فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الكنترولات بالكلية ستبدا فى إعادة رصد النتائج للطلاب المتقدمين بالتماسات وتظلمات على نتيجة التيرم الأول لمنح كل طالب حقه مع العمل على إعلان النتيجة فور الانتهاء من اعتماد النتيجة على موقع الكلية لإتاحته للطلاب.
وانتظمت كليات جامعة القاهرة فى الفصل الدراسى الثانى ، وأعلنت الجامعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى، اذ تم الانتهاء من تجهيز القاعات والمدرجات ومراجعة أعمال الصيانة والبنية التحتية للقاعات والمدرجات لتكون على اتم استعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى 2023/ 2024.
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