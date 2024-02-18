الصحة تكشف أسباب انتشار الفيروسات التنفسية خلال الفترة الماضية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: إن فترة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، هي الفترة التي يرتفع فيها انتشار الفيروسات التنفسية وتنتشر في شهر يناير وفبراير على مدار السنة ومستوى العالم، مشددًا على أن العلماء أثبتوا أنه في فترات انخفاض درجات الحرارة، تنتشر الفيروسات التنفسية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن هناك ارتفاع طفيف في انتشار الفيروسات التنفسية عن معدلات الإصابة في السنوات السابقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الارتفاع في الفيروسات التنفسية هي نفس المعدلات في كل عام، وفي شهر مايو 2023 أعلنت الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا كطارئ عالمي وانتقلت لبقية الفيروسات الأخرى، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يدعو إلى التعامل مع كورونا بشكل مختلف عن الفيروسات الأخرى.

وتابع: يجب أن نحمي أنفسنا من الإصابة بالفيروسات التنفسية، من خلال القواعد التي تعلمناها في فترة جائحة كورونا، ويجب الحفاظ عليها من خلال التطهير المستمر للأيدي والتهوية والتغذية الجيدة، وارتداء كمامة في المناطق المزدحمة وسيئة التهوية.