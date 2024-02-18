شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح موعد ليلة النصف من شعبان.. وأفضل الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء إن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445 هـ الموافق 24-2-2024م وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445 هـ الموافق 25-2-2024م.

وأشارت الدار إلى أنه يَجدُرُ بالمسلم في شعبان أن يحاسب نفسه على ما قدَّم طوال العام، فإن كان خيرًا شكر الله تعالى، وإن وجد تقصيرًا ومعصية نظر إلى أعماله واستغفر ربه وتاب، حتى يدخل رمضان وقلبه مضيء وفيه كل المعاني الروحية الطيبة.

وتابعت كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمون ليلة النصف من شعبان ويجتهدون فيها بالعبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، كما كان السلف رضي الله عنهم يُعَظِّمون ليلة النصف من شعبان، ويُشَمِّرُون لها قبل إتيانها، فما تأتيهم إلَّا وَهُمْ متأهِّبون للقائها، والقيام بحرمتها؛ كما ذكر ذلك العلَّامة ابن الحاج المالكي.