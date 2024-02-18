شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم بالمنافذ استعدادا لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين.

على جانب آخر أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية العديد من معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تتضمن المعارض، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات، وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح مساء أمس، معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية.