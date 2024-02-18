شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية 2024.. المدارس تواصل استقبال أوراق التقدم للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المدارس للأسبوع الثاني على التوالي استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تلقت المدارس منذ بداية الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير الجاري المستندات المطلوبة للتقديم للامتحانات وتستمر فى استقبال طلاب الثانوية العامة لاستلام الأوراق منهم حتى نهاية الشهر الجارى، على أن يتم مراجعة الأوراق قبل تسليمها من المدارس لكنترولات الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يسلم الاستمارة والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات وتتضمن الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة ( رسوم دخول الامتحان ) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر و إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيه باسم دعم وتنمية المشروعات وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الادارة العامة للامتحانات ب 20 جنيه وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الدخول على الرابط التالى لملء وكتابة البيانات https://moe-register.emis.gov.eg