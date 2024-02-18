شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "طب بيطرى عين شمس": فرس النهر يفرز مواد تعمل كواقي شمسى ومرطب للبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف محمد كامل، وكيل كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس، خبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إن فرس النهر هو ثالث أكبر حيوان ثديي في العالم، بعد الأفيال ووحيد القرن، حيث يمكن أن يصل وزنها إلى 2000 كيلو جرام، مشيرا إلى أن أعدادها آخذة في الانخفاض وتم إدرجها من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) على أنها من الأنواع المعرضة للخطر في عام 2006 بعد إثبات أن عدد فرس النهر قد انخفض بنسبة تصل إلى 20٪ خلال العقدين الماضيين.

وكشف كامل، عددا من المعلومات الخاصة بفرس النهر، منها:

- أنها تفرز مادة دهنية حمراء على بشرتها تعمل كواقي من الشمس ومرطب.

-تقضي أفراس النهر ما يصل إلى 16 ساعة يوميًا مغمورة في الماء، ولكن يجب أن تخرج كل 5 دقائق للهواء.

-تلد أمهات أفراس النهر أطفالها في الماء.

-تزن صغار أفراس النهر حوالي 100 رطل.

-تلد أنثى فرس النهر عجلًا واحدًا كل عامين.

-على الرغم من أن أفراس النهر لا تبدو سريعة ، إلا أنها يمكن أن تصل سرعتها إلى 19 ميلاً في الساعة.

-تستهلك أفراس النهر ما يقرب من 150 رطلاً من العشب في فترة الرعي من 4 إلى 5 ساعات.

-أفراس النهر هي أكثر الحيوانات عدوانية في العالم وتقتل 500 شخص سنويًا.

-تشمل مفترسات فرس النهر الضباع والأسود والتماسيح. لسوء الحظ ، أصبح البشر أيضًا مفترسًا أساسيًا. بينما يصطاد بعض أفراس النهر للحصول على لحومها ، يصطادها البعض الآخر للحصول على أسنانها العاجية.