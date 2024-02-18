شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "طب بيطرى عين شمس": فرس النهر يفرز مواد تعمل كواقي شمسى ومرطب للبشرة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف كامل، عددا من المعلومات الخاصة بفرس النهر، منها:
- أنها تفرز مادة دهنية حمراء على بشرتها تعمل كواقي من الشمس ومرطب.
-تقضي أفراس النهر ما يصل إلى 16 ساعة يوميًا مغمورة في الماء، ولكن يجب أن تخرج كل 5 دقائق للهواء.
-تلد أمهات أفراس النهر أطفالها في الماء.
-تزن صغار أفراس النهر حوالي 100 رطل.
-تلد أنثى فرس النهر عجلًا واحدًا كل عامين.
-على الرغم من أن أفراس النهر لا تبدو سريعة ، إلا أنها يمكن أن تصل سرعتها إلى 19 ميلاً في الساعة.
-تستهلك أفراس النهر ما يقرب من 150 رطلاً من العشب في فترة الرعي من 4 إلى 5 ساعات.
-أفراس النهر هي أكثر الحيوانات عدوانية في العالم وتقتل 500 شخص سنويًا.
-تشمل مفترسات فرس النهر الضباع والأسود والتماسيح. لسوء الحظ ، أصبح البشر أيضًا مفترسًا أساسيًا. بينما يصطاد بعض أفراس النهر للحصول على لحومها ، يصطادها البعض الآخر للحصول على أسنانها العاجية.
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