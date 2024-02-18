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"تحويل القبلة دروس وعبر".. موضوع خطبة الجمعة القادمة

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "تحويل القبلة دروس وعبر"، حيث سبق وقد حددت الوزارة موضوعات خطب شعبان ورمضان 1445هــ.

 

الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

 

ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ 

الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات 

الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات 

الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان . 

الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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