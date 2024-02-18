شكرا لقرائتكم خبر عن "تحويل القبلة دروس وعبر".. موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "تحويل القبلة دروس وعبر"، حيث سبق وقد حددت الوزارة موضوعات خطب شعبان ورمضان 1445هــ.
الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.
الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.
الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.
ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات
الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات
الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان .
الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد.
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