شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات الحماية من السيول فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض مجهودات الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مشروعات الحماية من السيول فى سيناء:

1- تنفيذ 556 منشأ الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت، وحصاد مياه الأمطار لتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية.

2- منظومة حماية كبرى لمدينة شرم الشيخ هي الأضخم فى مصر تم تنفيذها بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 1.50 مليار جنيه.

3- الانتهاء من أعمال الحماية و 10 خزانات أرضية بوادى الجرافى ، وسد أم البارد بمركز نخل ، وبحيرة صناعية و 5 أحواض تهدئة بوادى العريش بشمال سيناء ، و 18 خزان أرضي بوسط سيناء.

4- تنفيذ عملية حماية وادى غرندل ووادي وردان براس سدر، وقناة صناعية ومعبر أيرلندى و2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بوادى بعبع و5 بحيرات و3 سدود لحماية مدينة الطور بجنوب سيناء.

5- 4 بحيرات صناعية و 11 قناة و 44 حاجز توجيه و 2 حوض تهدئة و 4 حاجز إعاقة لحماية مدينة طابا.