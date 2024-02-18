شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات الحماية من السيول فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مشروعات الحماية من السيول فى سيناء:
1- تنفيذ 556 منشأ الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت، وحصاد مياه الأمطار لتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية.
2- منظومة حماية كبرى لمدينة شرم الشيخ هي الأضخم فى مصر تم تنفيذها بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 1.50 مليار جنيه.
3- الانتهاء من أعمال الحماية و 10 خزانات أرضية بوادى الجرافى ، وسد أم البارد بمركز نخل ، وبحيرة صناعية و 5 أحواض تهدئة بوادى العريش بشمال سيناء ، و 18 خزان أرضي بوسط سيناء.
4- تنفيذ عملية حماية وادى غرندل ووادي وردان براس سدر، وقناة صناعية ومعبر أيرلندى و2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بوادى بعبع و5 بحيرات و3 سدود لحماية مدينة الطور بجنوب سيناء.
5- 4 بحيرات صناعية و 11 قناة و 44 حاجز توجيه و 2 حوض تهدئة و 4 حاجز إعاقة لحماية مدينة طابا.
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