شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لاستمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة التعليم الفنى إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لاستمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، كالتالى:

- شهادة ميلاد حديثة 2024 الأصل و3 صور منها.

- 7 صور شخصية خلفيه بيضاء بالزي المدرسى مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب رباعيا.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية وصورتين منه، وإيصال سداد رسوم الامتحانات و صورتين منه.

- طابع دعم مشروعات التعليمية.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب وصوره بطاقة الرقم القومي لوالى الأمر.

- دوسة بلاستيك بكبسولة وحافظة شفافة و الاستمارة إلكترونياً يتم طبعها بعد تسجيلها على موقع وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات.

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR0bV-1uJy-3j89SIjB0-GrE4UH1vNdCzWXZEfsyuKUkLVZ9A2ErQNJC53A

وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توقير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي»، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.