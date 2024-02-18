شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تُعلن عن 6 وظائف لذوى الإعاقة بالجامعة الأمريكية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن توافر 6 فرص عمل لذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الخفيفة، بالجامعة الأمريكية، وهى:

1- 3 إدارى أول "سكرتير".

- ويشترط للتقدم لها:

- مؤهل عالى جميع التخصصات.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة "تحدث وكتابة".

- إجادة التعامل مع برامج M.s، Sap إجادة كاملة.

- خبرة 4 سنوات فى مجال العمل.

2- 3 إدارى خدمات "سكرتير".

- ويشترط للتقدم لها:

- مؤهل عالى جميع التخصصات.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة "تحدث وكتابة".

- إجادة التعامل مع برامج M.s، Sap إجادة كاملة.

- خبرة سنتين فى مجال العمل.

وأشارت إلى ضرورة توافر بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، على أن يتم التقديم من خلال الرابط: [email protected] ، مع ذكر أسم الوظيفة المقدم إليها.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، أنها تلقت طلبات من 59 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4670 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، موضحه أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهرى فبراير ومارس 2024،عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".