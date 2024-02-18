شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مجمع ناصر الطبى فى خان يونس خرج عن الخدمة بعد حصار أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس خرج عن الخدمة بعد حصار دام أسبوعا أعقبته غارات مستمرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وأضافت "الصحة العالمية": لا يزال هناك حوالي 200 مريض في مجمع ناصر الطبي ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصا إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخري لتلقي الرعاية الصحية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.